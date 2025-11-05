Il mistero di La Mummia | come un film d’avventura è diventato leggenda

Quando La Mummia arrivò nei cinema nel 1999, nessuno si aspettava che un film d’avventura “alla vecchia maniera” potesse conquistare il mondo. Eppure, in un’epoca dominata da eroi ipermuscolari e effetti digitali sempre più invadenti, il regista Stephen Sommers riuscì a trovare una formula magica: un mix perfetto di azione, humour e romanticismo, incastonato in un affascinante scenario egizio. Oggi, a più di vent’anni di distanza, La Mummia è più di un ricordo nostalgico: è una capsula del tempo cinematografica, capace di raccontare un modo di fare cinema che non esiste più – ingenuo, spettacolare e profondamente umano. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

