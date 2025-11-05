Il Milan di Allegri | da nave alla deriva alla Tempesta Perfetta

Dal Milan horror di Paulo Fonseca e Sérgio Conceição della stagione 2024-2025 a quello solido e vincente di Massimiliano Allegri in questo primo scorcio della nuova annata. Ecco cosa è cambiato, come e perché, in questo approfondito editoriale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan di Allegri: da nave alla deriva alla Tempesta Perfetta

