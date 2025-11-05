Il Meyer si colora di verde | 300 piante e un roseto per un futuro sostenibile
FIRENZE – Un tappeto verde di oltre trecento piante tra camelie, viburni, lauri e lecci accoglie da oggi chi entra all’ospedale pediatrico Meyer. È il primo passo concreto del progetto Meyer in Green, un percorso che punta a rendere l’ospedale fiorentino sempre più sostenibile e attento all’ambiente. Il nuovo giardino, collocato accanto all’ingresso del pronto soccorso e alle Cappelle del Commiato, nasce dalla collaborazione con Vannucci Piante, storica azienda vivaistica di Pistoia, da anni vicina alla Fondazione Meyer. Lo spazio è stato pensato come un luogo di quiete e sollievo, dove la natura accompagna il silenzio e l’attesa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
