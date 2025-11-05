Nell’agenda pubblica è tornato, in primo piano, il tema della rappresentanza. A fine settembre, il Parlamento ha approvato il disegno di legge delega in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione. Non si intende formulare alcuna previsione circa l’orientamento o la direzione di marcia dell’azione di governo dei prossimi mesi, piuttosto condividere una “lezione” ( P. Florenskij ), di cui si è stati uditori attenti, che è di straordinaria attualità per ciò che insegna sul mestiere di sindacalista d’impresa, attraverso “l’evidenza” e a partire da “un metodo di lavoro”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il mestiere di sindacalista d’impresa. La lezione ancora valida di Giorgio Usai