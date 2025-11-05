Il messaggio di Luis Diaz dopo il fallaccio che ha azzoppato Hakimi è semplicemente surreale

5 nov 2025

Serata dai due volti per Luis Diaz in Champions: doppietta decisiva contro il PSG e poi un fallaccio costato l’espulsione e il grave infortunio di Hakimi, senza vere e proprie scuse social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

