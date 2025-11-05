Il mercatino Buddy in piazza Garibaldi

L’Associazione Spicelapis e Call me Buddy vi riportano in centro per Buddy in Garibaldi, sabato 15 novembre, dalle 9.30 alle 16.30. In collaborazione con i commercianti di Piazza Garibaldi e Alveare Udine.Dalle 9.30 APERTURA BUDDY MARKETAlle 11 e alle 14.30CREA LA TUA CANDELA SELVAGGIAA. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Altre letture consigliate

COMUNICAZIONE IMPORTANTE Siamo davvero spiacenti di informare che il Mercatino dell’Antiquariato di Arona previsto per questa domenica è annullato a causa del maltempo. Le condizioni meteorologiche non garantiscono la qualità dell’evento, e a - facebook.com Vai su Facebook

Immagini rubate al degrado, mercato abusivo di rifiuti a cielo aperto | VIDEO - Ore 14 del 2 novembre 2025, è una domenica come tante, ma in piazza Garibaldi continua, a tutte le ore, l'ignobile mercatino dei rifiuti sotto gli occhi attoniti e sgomenti dei turisti che si danno di ... Lo riporta napolitoday.it

Piazza Garibaldi, la protesta dei gestori dei B&B: “Degrado e furti mettono a rischio turisti e residenti” - Il problema del degrado di Piazza Garibaldi è un tema che attraversa il dibattito cittadino a Napoli da molti anni. fanpage.it scrive

Napoli, Manfredi sul degrado a Piazza Garibaldi: «In prima linea per il recupero» - «Noi siamo in prima linea su piazza Garibaldi, la piazza è migliorata moltissimo. Scrive ilmattino.it