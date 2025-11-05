Il Medieval Fest 2025 omaggia Federico II | 800 anni dalle nozze imperiali
BRINDISI – Tutto pronto per il gran finale della 13esima edizione del Medieval Fest, dedicata all'ottavo centenario delle nozze imperiali tra Federico II di Svevia e Isabella di Brienne, celebrate nel Duomo di Brindisi il 9 novembre 1225. L'evento, che gode del patrocinio del Comune di Brindisi e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
