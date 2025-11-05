Da non perdere l’incontro tematico con il quale domani ripartono i talks di Sondrio Domani. Ospite alle 18.30 nella sala della sede di Confindustria in piazza Cavour sarà Michele Battelli (nella foto), oggi Cto di Technogym e un passato in Google, nel cuore della Silicon Valley. Con lui si parlerà di sfide, resilienza e ripartenze, a partire da una storia che tocca le vette dell’ Himalaya e dell’animo umano: la sua salita verso l’ Everest insieme a due colleghi, la valanga che ha cambiato tutto e la forza di rialzarsi dopo l’imprevisto più grande. Un racconto autentico su come si ritrova equilibrio dopo la caduta nella vita, nel lavoro e dentro sé stessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il manager e la valanga sull’Everest