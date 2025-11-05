Il malore la sbandata e l' impatto frontale contro un albero | uomo muore alla guida

Ancora sangue sulle strade. Martedì 5, intorno all’ora di pranzo, un’autovettura con al volante un uomo di 81 anni è uscita di strada mentre stava viaggiando lungo via del Mare, a Jolanda di Savoia. Nella sua traiettoria, la macchina ha poi sbattuto frontalmente contro un platano: per l’anziano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

