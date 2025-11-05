Il Liverpool è in trattative per il trasferimento di Kenan Yildiz
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Kenan Yildiz in azione con la Juventus contro lo Sporting Lisbona (Foto di Stefano GuidiGetty Images) Secondo quanto riferito, il Liverpool è stato uno dei club ad aver recentemente incontrato l’agente del trequartista della Juventus Kenan Yildiz. Il nazionale turco si è affermato come uno dei giovani talenti più interessanti d’Europa negli ultimi tempi, e potrebbe essere difficile per la Juve trattenerlo. Come riportato in precedenza al Daily Briefing, anche giocatori del calibro di Manchester United e Chelsea sono molto interessati a Yildiz, che potrebbe essere in trasferimento per circa 90 milioni di euro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Argomenti simili trattati di recente
Giovanni Leoni, il difensore 19enne andrà al Liverpool: orgoglio del settore giovanile del Padova - Giovanni Leoni, difensore classe 2006, prodotto del vivaio biancoscudato, sta per sbarcare in Premier League. Scrive ilgazzettino.it
Isak insiste per il trasferimento al Liverpool: il Newcastle si interessa a Vlahovic - A meno di tre settimane dalla chiusura del calciomercato, si infiammano le trattative in attacco, con diversi movimenti da parte dei top club europei. Riporta calciomercato.com
È saltato il trasferimento di Marc Guehi al Liverpool - Era stato raggiunto un accordo da 35 milioni col Crystal Palace e il giocatore si è sottoposto alle visite mediche. Riporta m.tuttomercatoweb.com