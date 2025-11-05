Il Liverpool è in trattative per il trasferimento di Kenan Yildiz

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Kenan Yildiz in azione con la Juventus contro lo Sporting Lisbona (Foto di Stefano GuidiGetty Images) Secondo quanto riferito, il Liverpool è stato uno dei club ad aver recentemente incontrato l’agente del trequartista della Juventus Kenan Yildiz. Il nazionale turco si è affermato come uno dei giovani talenti più interessanti d’Europa negli ultimi tempi, e potrebbe essere difficile per la Juve trattenerlo. Come riportato in precedenza al Daily Briefing, anche giocatori del calibro di Manchester United e Chelsea sono molto interessati a Yildiz, che potrebbe essere in trasferimento per circa 90 milioni di euro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com