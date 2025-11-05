Il lavoro ci può far ammalare davvero la psicologa | Non dipende solo dalle ore ci sono altri fattori

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando raggiunge livelli allarmanti, lo stress lavoro-correlato può rappresentare un rischio reale. In Corea del Sud il fenomeno delle morti legate allo stress sul lavoro è così importante che è stato coniato un termine per indicarlo, il "Gwarosa". Ma com'è possibile "morire per il troppo lavoro"? Le risposte della psicologa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

