Il labirinto del fauno | il film di Guillermo del Toro compie 20 anni e torna nei cinema
Cineverse ha annunciato che nel 2026 il capolavoro del regista messicano verrà distribuito nuovamente sul grande schermo. Il labirinto del Fauno, il film diretto da Guillermo del Toro, festeggerà i suoi 20 anni nel 2026 e, per l'occasione, ritornerà nelle sale cinematografiche americane. Il regista messicano ha scritto e diretto il lungometraggio, producendolo tramite la sua Tequila Gang. Cosa racconta Il Labirinto del Fauno Il cast del thriller fantasy era composto da Ivana Baquero, Maribel Verdu (Y tu mama tambien), Doug Jones (Hellboy II), e Sergi Lopez (Dirty Pretty Things). La storia raccontata in Il labirinto del fauno è ambientata nel 1944, dopo la guerra civile spagnola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
