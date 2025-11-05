Il Kairat a San Siro un sogno a occhi aperti per il Kazakistan

Il Console onorario Albini: "Questa partita è una splendida vetrina, un’occasione da non perdere. Giornata che vivo con un orgoglio speciale, certo del continuo miglioramento dei rapporti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Il Kairat a San Siro, un sogno a occhi aperti per il Kazakistan"

Leggi anche questi approfondimenti

San Siro, notte di Champions! Inter-Kairat: i nerazzurri vogliono chiudere i conti e volare agli ottavi. C'è poco da sbagliare: il pronostico è scritto? #UCL - X Vai su X

? #ChampionsLeague Giornata 4 Kairat Almaty 21:00 Stadio San Siro ? Prime Video #InterKairat (3-5-2) - Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarc - facebook.com Vai su Facebook

Inter, oggi la sfida contro il Kairat Almaty: una sfida particolare dalla posta in palio molto alta (e tanti chilometri) - Una sfida molto importante per l’Inter: partita fatta di chilometri, storia e ovviamente una grande posta in palio Questa sera a San Siro, Inter e Kairat Almaty si sfidano in Champions League, un inco ... Riporta calcionews24.com

Sorokin, difensore del Kairat Almaty: "L'Inter è la mia squadra del cuore, un sogno affrontarla" - Ci sono partite che, anche per un calciatore, valgono molto più dei 90 minuti in campo. Secondo tuttomercatoweb.com

Il Kairat Almaty sfida l'Inter: la matricola del Kazakistan arriva a San Siro, tutto quello che c'è da sapere come sta andando percorso in Champions - La formazione kazaka, la cui sede è vicina al confine con la Cina, arriva a San Siro per affrontare l'Inter di Chivu al culmine dell'ennesima interminabile trasferta. Da msn.com