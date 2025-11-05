Il jolly Da prestito costante a colonna portante Pronto il rinnovo per Saelemaekers
Il dado è (quasi) tratto. Alexis Saelemaekers verso il rinnovo del contatto, in scadenza a giugno 2027. Il belga è a un passo dal prolungare per altri tre anni, con (deciso) aumento dell’ingaggio attualmente da 1,3 milioni. Il 26enne era stato prelevato dall’Anderlecht nel gennaio 2020: operazione da 7 milioni circa. A oggi, 153 presenze in rossonero, uno scudetto in bacheca con Pioli, due anni da punto interrogativo, ossia in prestito. Prima al Bologna (4 gol e 3 assist), poi alla Roma (7 gol e altrettanti assist), nonostante in estate Paulo Fonseca fosse stato chiaro: "Nessun dubbio sul fatto che debba rimanere". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
L’AC Prato comunica la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Gabriele Di Paola, che farà rientro al Siena FC. La società desidera ringraziare Gabriele per la professionalità, l’impegno e la dedizione al lavoro dimostrati in questi mesi con la maglia bi - facebook.com Vai su Facebook
Il jolly. Da prestito costante a colonna portante. Pronto il rinnovo per Saelemaekers - Alexis Saelemaekers verso il rinnovo del contatto, in scadenza a giugno 2027. Lo riporta msn.com