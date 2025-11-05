Il dado è (quasi) tratto. Alexis Saelemaekers verso il rinnovo del contatto, in scadenza a giugno 2027. Il belga è a un passo dal prolungare per altri tre anni, con (deciso) aumento dell’ingaggio attualmente da 1,3 milioni. Il 26enne era stato prelevato dall’Anderlecht nel gennaio 2020: operazione da 7 milioni circa. A oggi, 153 presenze in rossonero, uno scudetto in bacheca con Pioli, due anni da punto interrogativo, ossia in prestito. Prima al Bologna (4 gol e 3 assist), poi alla Roma (7 gol e altrettanti assist), nonostante in estate Paulo Fonseca fosse stato chiaro: "Nessun dubbio sul fatto che debba rimanere". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il jolly. Da prestito costante a colonna portante. Pronto il rinnovo per Saelemaekers