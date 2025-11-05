Il governo è diviso sui taxi la sfida di Azione | Introduciamo il tassametro fiscale

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La bocciatura del decreto "salva-taxi" voluto da Matteo Salvini pone il governo Meloni dinanzi a molti interrogativi. I giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato illegittimi gli obblighi e i divieti imposti ai conducenti degli Ncc (Noleggio con conducente). Da tempo Forza Italia nutre. 🔗 Leggi su Today.it

