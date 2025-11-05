Il giostraio Stefano Cena morto dopo il pestaggio a Capena arrestati i tre aggressori | incastrati dalle telecamere

Tre arresti per l’omicidio di Stefano Cena, il giostraio di Capena, centro in provincia di Roma, aggredito il 5 ottobre e deceduto il 14. I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, sotto la direzione il coordinamento dalla Procura di Tivoli, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di due 19enni ed un 24enne italiani, accusati di omicidio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il giostraio Stefano Cena morto dopo il pestaggio a Capena, arrestati i tre aggressori: incastrati dalle telecamere

Scopri altri approfondimenti

?CAPENA DICE NO. I BAMBINI IN TESTA AL CORTEO PER IL GIOSTRAIO MORTO La comunità è tornata in strada stasera in un secondo corteo silenzioso, ribadendo la protesta dopo la morte del giostraio Stefano Luigi Cena, 64 anni, deceduto per le ferit - facebook.com Vai su Facebook

Stefano 'Luigi' Cena, il giostraio ucciso dopo un pestaggio: tre ragazzi indagati per omicidio - X Vai su X

Omicidio del giostraio Luigi Cena alla sagra a Capena, arrestati tre giovani: incastrati dal video del pestaggio - Tre giovani, due di 19 e uno 24 anni, sono stati arrestati per l’omicidio di Stefano 'Luigi' Cena, il giostraio morto dopo essere stato aggredito durante ... Da fanpage.it

Omicidio di Stefano Cena, il giostraio di Capena morto dopo un pestaggio: tre arresti - Stefano Cena, il giostraio di Capena, centro in provincia di Roma, era stato aggredito il 5 ottobre, e solo dopo è deceduto, a causa delle percosse, il 14 ottobre. Secondo msn.com

Il giostraio Stefano Cena morto dopo il pestaggio a Capena, arrestati i tre aggressori: incastrati dalle telecamere - Tre arresti per l’omicidio di Stefano Cena, il giostraio di Capena, centro in provincia di Roma, aggredito il 5 ottobre e deceduto il 14. Secondo gazzettadelsud.it