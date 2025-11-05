Il gioco a punti diventato popolare tra le unità di droni dell' esercito ucraino
Ferire un soldato russo vale otto punti, ucciderlo dodici. Un pilota di droni russo vale di più: 15 punti per averlo ferito e 25 per averlo ucciso. "È un gioco brutale: vite umane trasformate in punti", ha detto al New York Times Stun, 33 anni, comandante di droni del reggimento ucraino di sistemi senza pilota chiamato "Achilles", una delle unità con maggior successo che opera nella parte orientale della regione di Kharkiv e in quella di Donetsk. Si riferisce alla competizione lanciata dal governo ucraino un anno fa sul campo di battaglia con regole simili a un videogioco di guerra: più punti ottieni, più equipaggiamento puoi ottenere, inclusi droni di sorveglianza di base e droni più grandi dotati di potenti esplosivi, tramite un negozio di armi interno simile ad Amazon chiamato Brave1 Market. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
