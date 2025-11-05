Il giallo delle consulenze del 2016 su Garlasco Lovati | Incontrammo Garofano in hotel e facemmo tampone a Sempio

A Fanpage.it l'ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, chiarisce tutto sui tempi della consulenza della difesa di Alberto Stasi nel 2016 e cosa è successo: "Quando ho dato l'incarico a Luciano Garofano, il 30 dicembre del 2016, siamo andati a Piacenza in un hotel con Andrea Sempio: gli ha preso il tampone". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Domenica torna IL GIALLO VA SU TUTTO e i protagonisti siete voi! Sciarpe, magliette, bandiere o parrucche: in campo o fuori, inondiamo il PalaPanini di Giallo!? - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco: la “confessione” inaspettata sulla consulenza fantasma - Nuovi dettagli che hanno dell'incredibile sul giallo del delitto di Garlasco: spunta una consulenza "fantasma". Scrive newsmondo.it

Garlasco, nuove prove contro Sempio: il Riesame svela contatti, denaro e consulenze nascoste - Tabulati, mail e atti riservati mettono Andrea Sempio al centro dell’inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi. Segnala panorama.it

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Dopo le 9:36 Stasi è innocente, se cambia l’orario è finito tutto” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con le parole dell'avvocato Antonio De Rensis e quelle del consulente Palmegiani: cosa ha detto ... Lo riporta ilsussidiario.net