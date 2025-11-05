Il giallo dei maratoneti morti nel sonno correvano per lo stesso team Chieste le autopsie
Roma, 5 novembre 2025 - Due maratoneti, compagni di squadra, morti nel sonno restano un mistero da chiarire. Alberto Zordan, 48 anni appassionato di corsa, è stato trovato senza vita nel suo letto nella notte tra sabato e domenica scorsa. Un giallo che probabilmente sarà chiarito dall'autopsia disposta dalla procura di Vicenza, la stessa procedura chiesta da quella di Verona per il decesso, si legge sul Corriere del Veneto, della maratoneta Anna Zilio di 39 anni, spirata in circostanze simili al collega in casa sua il 13 ottobre. Entrambi correvano per la stessa società, Team Km Sport, ed erano atleti seri e scrupolosi fanno sapere dalla società. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Giallo in Veneto, due maratoneti della stessa squadra morti nel sonno - X Vai su X
Dom Serafini e Mario Bollini, giuliesi che si incontrano a New York all'Hotel Romer dove alloggia con altri 289 maratoneti del suo club (Gruppo Effetto di Roma). - facebook.com Vai su Facebook
Il giallo dei maratoneti morti nel sonno, correvano per lo stesso team. Chieste le autopsie - Le procure di Verona e Vicenza stanno indagando sulla morte di Alberto Zordan e Anna Zilio, deceduti nel sonno nelle loro case ... Si legge su quotidiano.net
Giallo in Veneto, due maratoneti della stessa squadra morti nel sonno - E' giallo sulla morte di Alberto Zordan e Anna Zilio, maratoneti tesserati per la stessa squadra, la veronese Team Km Sport, morti in circostanze simili. Segnala msn.com
Giallo in Veneto, due maratoneti della stessa squadra trovati morti in circostanze simili: disposte autopsie - Due morti misteriose sconvolgono il podismo veneto: Alberto Zordan, 48 anni, e Anna Zilio, 39, compagni del Team Km Sport, sono stati trovati senza vita ... Da fanpage.it