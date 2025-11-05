Roma, 5 novembre 2025 - Due maratoneti, compagni di squadra, morti nel sonno restano un mistero da chiarire. Alberto Zordan, 48 anni appassionato di corsa, è stato trovato senza vita nel suo letto nella notte tra sabato e domenica scorsa. Un giallo che probabilmente sarà chiarito dall'autopsia disposta dalla procura di Vicenza, la stessa procedura chiesta da quella di Verona per il decesso, si legge sul Corriere del Veneto, della maratoneta Anna Zilio di 39 anni, spirata in circostanze simili al collega in casa sua il 13 ottobre. Entrambi correvano per la stessa società, Team Km Sport, ed erano atleti seri e scrupolosi fanno sapere dalla società. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il giallo dei maratoneti morti nel sonno, correvano per lo stesso team. Chieste le autopsie