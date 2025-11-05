Il ghigno di Almasri in manette a Tripoli Ma il suo futuro è tutto da scrivere

“Rideva”, racconta al Foglio un testimone che ha assistito alla scena dell’arresto di Osama Njeem Almasri, avvenuto ieri a Tripoli. Il capo della Polizia penitenziaria, la stessa che controlla una. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il ghigno di Almasri, in manette a Tripoli. Ma il suo futuro è tutto da scrivere

