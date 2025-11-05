In un momento in cui la buona sorte non sta di certo aiutando la Roma a livello di infortuni ( lesione anche per Bailey ), servirà tutta l’abilità di Gasperini per sopperire ad assenze di lusso e trovare la via del gol in altri modi, per rimanere ancorati alle prime posizioni della classifica. Il tecnico di Grugliasco è il vero top player dei giallorossi in questa prima parte di stagione, e lo stesso non possono dire altre squadre che hanno scelto male in estate: una di queste è il Genoa, rialzatosi con la vittoria di Sassuolo con in panchina la coppia Murgita-Criscito, scelta ad interim dopo l’esonero di Vieira. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Il Genoa ha scelto De Rossi, domani il primo allenamento: a dicembre il ritorno a Roma