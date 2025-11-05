Il Genoa ha scelto De Rossi domani il primo allenamento | a dicembre il ritorno a Roma
In un momento in cui la buona sorte non sta di certo aiutando la Roma a livello di infortuni ( lesione anche per Bailey ), servirà tutta l’abilità di Gasperini per sopperire ad assenze di lusso e trovare la via del gol in altri modi, per rimanere ancorati alle prime posizioni della classifica. Il tecnico di Grugliasco è il vero top player dei giallorossi in questa prima parte di stagione, e lo stesso non possono dire altre squadre che hanno scelto male in estate: una di queste è il Genoa, rialzatosi con la vittoria di Sassuolo con in panchina la coppia Murgita-Criscito, scelta ad interim dopo l’esonero di Vieira. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondisci con queste news
Ore 10.43 - situazione panchine. Il futuro della panchina del Genoa dipende anche e soprattutto da ciò che sta accadendo a Firenze. La viola vuole risolvere con Pioli prima di mettere a libro paga un nuovo tecnico (che sarà scelto dal nuovo ds). Vanoli è sta - facebook.com Vai su Facebook
#Genoa, addio con #Ottolini Già scelto il nuovo ds ? - X Vai su X
Il Genoa sceglie De Rossi: ma non potrà essere in panchina contro la Fiorentina. Il motivo - Il club rossoblù vuole uscire da una situazione molto difficile di classifica e per farlo ha deciso di affidare. Da tuttomercatoweb.com
Il Genoa ha scelto: arriva De Rossi. Domani primo allenamento. Domenica esordio al Ferraris con la Fiorentina - In queste ore il tecnico sta definendo gli ultimi dettagli insieme al club e domani al Centro Signorini guiderà il suo primo ... primocanale.it scrive
De Rossi nuovo allenatore del Genoa: in panchina già contro la Fiorentina - L'ex tecnico della Roma arriverà in giornata a Genova e domani guiderà il suo primo allenamento con il grifone ... Segnala tuttosport.com