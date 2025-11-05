Il Genoa ha scelto Daniele De Rossi è il nuovo tecnico

Il club Genoa cfc ha scelto Daniele De Rossi per sostituire l’esonerato Patrick Vieira. De Rossi è atteso nel pomeriggio a Genova per firmare l’accordo e domani dirigerà il primo allenamento. La seduta odierna verrà guidata invece dal duo Murgita-Criscito. Il neo tecnico verrà presentato nel fine settimana assieme al nuovo direttore sportivo Lopez. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Genoa ha scelto, Daniele De Rossi è il nuovo tecnico

News recenti che potrebbero piacerti

Il #Genoa ha scelto Daniele De Rossi per sostituire Patrick Vieira. De Rossi è atteso nel pomeriggio a Genova per firmare l'accordo e domani dirigerà il primo allenamento. Il neo tecnico verrà presentato nel fine settimana assieme al nuovo direttore sportivo - facebook.com Vai su Facebook

#Genoa, addio con #Ottolini Già scelto il nuovo ds ? - X Vai su X

Il Genoa ha scelto: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore - L’ex Roma andrà a prendere il posto dell’esonerato Patrick Vieira e subentrerà al duo Murgita- Secondo ilfattoquotidiano.it

Il Genoa ha scelto De Rossi per il post Vieira: trattativa ai dettagli - Lo riporta Sky Sport, secondo il quale l'ex allenatore della Roma sarà subito in panchina per la prossima partita dei rossoblù in programma ... Si legge su msn.com

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa, raggiunto l'accordo (ma slitta l'esordio). Ecco perché - Dopo l'esonero di Patrick Vieira, il club ha infatti scelto l'ex giallorosso per la panchina. Da msn.com