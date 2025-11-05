Il Genoa ha scelto Daniele De Rossi è il nuovo tecnico

Il club Genoa cfc ha scelto Daniele De Rossi per sostituire l’esonerato Patrick Vieira. De Rossi è atteso nel pomeriggio a Genova per firmare l’accordo e domani dirigerà il primo allenamento. La seduta odierna verrà guidata invece dal duo Murgita-Criscito. Il neo tecnico verrà presentato nel fine settimana assieme al nuovo direttore sportivo Lopez. 🔗 Leggi su Feedpress.me

