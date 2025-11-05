Il Genoa ha scelto | Daniele De Rossi è il nuovo allenatore

Il Genoa ha deciso: il nuovo allenatore è Daniele De Rossi. L’ex Roma andrà a prendere il posto dell’esonerato Patrick Vieira e subentrerà al duo Murgita-Criscito, che ha guidato il club rossoblù alla vittoria sul campo del Sassuolo per 1-2. L’esordio di De Rossi sarà domenica 9 novembre, alle ore 15, contro la Fiorentina, altra squadra che arriva da un altro esonero recente, quello di Stefano Pioli. Le parti dovranno solo limare gli ultimi dettagli, ma la decisione è ormai stata presa: De Rossi sarà a Genova già oggi, 5 novembre, per definire l’accordo e da domani cominciare a dirigere gli allenamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

