Il generale Garofano torna a parlare di Garlasco | Se impronta 33 regge Sempio rinviato a giudizio

In tv si continua a parlare del delitto di Garlasco: a tal proposito, stamani c'è stato un nuovo intervento del generale (ex capo dei Ris) Luciano Garofano, che è tornato a dare la sua opinione in merito all'omicidio di Chiara Poggi. Garofano era ospite di Storie Italiane, programma in onda su Rai1, e con lui era presente anche l'avvocato Antonio De Rensis, legale che sta assistendo Alberto Stasi. Fra i due sono volate scintille, soprattutto perché l'ex capo dei Ris non ha gradito alcune affermazioni di Antonio De Rensis, che il giorno prima lo aveva definito come " ingenuo ". L'avvocato ha prontamente risposto leggendo la definizione del termine riportata sul dizionario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

