Il generale Almasri è stato arrestato a Tripoli

Lettera43.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il generale libico Osama Njeem Almasri, capo della Polizia penitenziaria, è stato arrestato a Tripoli con l’accusa di torture e violenze ai danni di alcuni detenuti nel carcere di Mitiga. Secondo la procura che ha ordinato il fermo ci sarebbero prove sufficienti per dimostrare le sevizie inflitte da Almasri a cinque prigionieri, causando la morte di almeno uno di loro. L’uomo era stato arrestato in Italia il 19 gennaio 2025 in seguito a un mandato d’arresto della Corte penale internazionale, ma il governo non aveva dato seguito al provvedimento facendolo tornare in Libia e liberandolo a bordo di un volo dei servizi segreti italiani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

il generale almasri 232 stato arrestato a tripoli

© Lettera43.it - Il generale Almasri è stato arrestato a Tripoli

Leggi anche questi approfondimenti

generale almasri 232 statoIl generale Almasri &#232; stato arrestato a Tripoli: è accusato di torture e omicidi - La procura di Tripoli ha ordinato l'arresto di Njeem Osama Almasri, ex capo della polizia penitenziaria libica, accusato di torture e omicidi nel carcere ... Lo riporta fanpage.it

generale almasri 232 statoAlmasri arrestato in Libia: “&#232; accusato di omicidio e violazione diritti di dieci detenuti” - Il generale libico Osama al Najem, noto come Almasri, sarebbe stato arrestato in Libia con l’accusa di omicidio e ... Riporta ilriformista.it

Arrestato a Tripoli il generale Almasri - Il generale libico era ricercato da alcuni giorni dopo che nelle settimane scorse era stato estromesso ... Riporta avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Generale Almasri 232 Stato