Il generale Almasri è stato arrestato a Tripoli | è accusato di torture e omicidi

La procura di Tripoli ha ordinato l'arresto di Njeem Osama Almasri, ex capo della polizia penitenziaria libica, accusato di torture e omicidi nel carcere di Mitiga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

generale almasri 232 statoAlmasri &#232; stato arrestato a Tripoli - Nessuna trattativa tra repubblicani e democratici, voli cancellati, stipendi bloccati e tensioni sociali in aumento. Segnala ilfoglio.it

generale almasri 232 statoCaso Almasri, la richiesta dei giudici di Roma alla Consulta: «Si deve poter arrestare senza chiedere il parere del ministro» - La Corte di Appello contesta la legittimità delle norme che hanno recepito lo statuto di Roma e consentito al governo di liberare l'uomo accusato di essere un torturatore ... Lo riporta msn.com

