Il generale Almasri è stato arrestato a Tripoli | è accusato di torture e omicidi

La procura di Tripoli ha ordinato l'arresto di Njeem Osama Almasri, ex capo della polizia penitenziaria libica, accusato di torture e omicidi nel carcere di Mitiga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Parla per la prima volta davanti alle telecamere la donna ivoriana che lo scorso febbraio ha denunciato la presidente del Consiglio Meloni, i ministri Piantedosi e Nordio e il sottosegretario Mantovano per aver riconsegnato il generale Almasri alla Libia. $ilcav - X Vai su X

PresaDiretta. . #LamMagok, 32 anni, originario del Sud Sudan, è sopravvissuto a terribili torture nella prigione di #Mitiga, in #Libia, gestita dal generale #Almasri. Fuggito dalla guerra nel 2017, era finito in Libia, dove è stato arrestato da diverse milizie e rinchi - facebook.com Vai su Facebook

Almasri è stato arrestato a Tripoli - Nessuna trattativa tra repubblicani e democratici, voli cancellati, stipendi bloccati e tensioni sociali in aumento. Segnala ilfoglio.it

Caso Almasri, la richiesta dei giudici di Roma alla Consulta: «Si deve poter arrestare senza chiedere il parere del ministro» - La Corte di Appello contesta la legittimità delle norme che hanno recepito lo statuto di Roma e consentito al governo di liberare l'uomo accusato di essere un torturatore ... Lo riporta msn.com