Il generale Almasri arrestato a Tripoli L' opposizione | Italia umiliata | Il governo | Sapevamo per questo lo abbiamo espulso

Il generale un tempo a capo delle carceri libiche arrestato a Tripoli: mesi fa venne detenuto in Italia, su mandato della Corte penale dell'Aia, ma poi rilasciato ed espulso dietro la decisione del governo italiano. Le opposizioni: il governo si vergogni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il generale Almasri arrestato a Tripoli. L'opposizione: «Italia umiliata» | Il governo: «Sapevamo, per questo lo abbiamo espulso»

