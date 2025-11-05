Il futuro della sanità duello Fabi-Lisei sulle liste d’attesa

Bologna, 5 novembre 2025 – Eccellenza, innovazione, coesione e sostenibilità al servizio delle persone e dei territori. Diversi termini per raccontare la sanità e come può essere migliorata. Un tesoro fragile, da tutelare. Per questo, oggi, nella sede de il Resto del Carlino, ha avuto luogo il confronto tra istituzioni, imprese, accademia e cooperazione per raccontare il modello sanitario emiliano-romagnolo. Un evento, intitolato “Eccellenze in sanità – Innovazione, persone e territori in Emilia-Romagna”, promosso da QN Economia e cofinanziato dall'Unione Europea. Realizzato in collaborazione con Ipsos Doxa, i partner sono Rekeep e Legacoop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

