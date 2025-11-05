Il futuro con l’intelligenza artificiale Come imparare a controllarla
Intelligenza artificiale, una grande alleata o una nuova dipendenza? Questo il tema dell’incontro promosso dal Rotary Club Lucca domani pomeriggio a palazzo Bernardini (ore 18, ingresso libero) con il professor Vincenzo Ambriola. Professore, partiamo dalla fine, dove può portarci l’intelligenza artificiale? "Ogni nuova tecnologia apre nuovi orizzonti, cambia la realtà attuale e costruisce un nuovo futuro. L’intelligenza artificiale ha una natura diversa dalle precedenti tecnologie che hanno rivoluzionato il mondo. Amplifica ciò che è da sempre stata una prerogativa umana: la capacità di parlare e, quindi, di comunicare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
