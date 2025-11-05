Il fratello di Marco Di Marcello disperso sull' Himalaya | Convinti sia vivo

«Siamo convinti che Marco sia vivo e che stia cercando con i mezzi a disposizione di farsi trovare». Sono ore di attesa a casa di Marco Di Marcello, la guida abruzzese dispersa in Nepal nel tentativo di scalata al Dolma Khang, come si legge sull'Ansa. Nella frazione di Villa Zaccheo nel comune di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'ex calciatore, fratello di Marco, campione del mondo nel 2006, racconta la difficile convivenza con la malattia: "La notte non dormo, dipendo dagli altri. Con Marco ci videochiamiamo ogni giorno, mi ripete: 'Io sono qua'" - facebook.com Vai su Facebook

Per la Farnesina Marco Di Marcello risulta ancora disperso in Nepal - Dopo la notizia che si era diffusa ieri, anche con una nota di cordoglio del governatore Marsilio per la presunta morte di Marco Di Marcello, il teramano travolto lunedì da una valanga in Nepal la Far ... Si legge su veratv.it

NEPAL: FRATELLO DI MARCELLO, “CONVINTI SIA VIVO, STA CERCANDO DI FARSI TROVARE” - TERAMO – “Siamo convinti che Marco sia vivo e che stia cercando con i mezzi a disposizione di farsi trovare”. Lo riporta abruzzoweb.it

Il fratello del disperso abruzzese in Nepal, 'convinti sia vivo' - "Siamo convinti che Marco sia vivo e che stia cercando con i mezzi a disposizione di farsi trovare". Come scrive msn.com