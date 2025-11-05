Il fratello dell' alpinista abruzzese disperso sull' Himalaya | Convinti che sia vivo il rilevatore ha trasmesso diverse posizioni

La speranza che Marco Di Marcello sia vivo è fortissima. Sono ore di attesa per le sorti dell'alpinista di Castellato (Teramo) disperso in Nepal nel tentativo di scalata al Dolma Khang.Nella frazione di Villa Zaccheo si alternano momenti di euforia, legati all'arrivo degli aggiornamenti della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Corriere della Sera. . Risponde al telefono senza neanche lasciar formulare una frase, già immaginando l’argomento della conversazione: «Non posso rispondere a domande sulla dinamica dei fatti perché non c’ero». Reinhold Messner, l’alpinista recordman - facebook.com Vai su Facebook

L'alpinista disperso, aggrappati al segnale Gps, i parenti: «Marco può essere vivo» - LA SPERANZA CASTELLALTO Nel video girato la mattina presto dello scorso 27 ottobre da Kathmandu in partenza per la via delle montagne per tentare la prima salita italiana del Dolma Khang, ... Riporta ilmessaggero.it

Il fratello del disperso abruzzese in Nepal, 'convinti sia vivo' - "Siamo convinti che Marco sia vivo e che stia cercando con i mezzi a disposizione di farsi trovare". Secondo msn.com

Strage di alpinisti italiani in Nepal, ma speranze per di Marco Di Marcello: “Il segnale Gps si muove” - In Nepal continuano le ricerca di Marco Di Marcello, alpinista italiano disperso dopo la valanga sullo Yalung Ri ... fanpage.it scrive