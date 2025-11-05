Il Forte Castellaccio torna alla città e diventerà polo culturale e sociale

Il Forte Castellaccio si prepara a tornare protagonista nella vita culturale e sociale di Messina. L’Agenzia del Demanio ha concesso gratuitamente alla Città Metropolitana di Messina il compendio monumentale per quindici anni, nell’ambito del Piano Città degli immobili pubblici, dando. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

forte castellaccio torna citt224Rigenerazione urbana a Messina: il Forte Castellaccio torna alla città e diventa polo culturale e sociale - Concessione gratuita per 15 anni dall’Agenzia del Demanio alla Città Metropolitana. Si legge su msn.com

