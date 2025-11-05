Il football americano resta dentro di te così Federico Cagliesi è diventato un Legionario d’Acciaio

Una passione insolita. Non per il solito calcio o per altri sport di massa. Federico Cagliesi, 28enne narnese, pratica infatti il football americano. Tutto è cominciato quando Federico era piccolo. “Sono stato sempre un bambino sportivo, tanto che a cinque anni ho iniziato a giocare a calcio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it