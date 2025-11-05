Il nuovo rave party di Modena, che si è svolto dal 31 ottobre al 2 novembre nell'ex fabbrica Bugatti di Campogalliano, ha riacceso i riflettori su questo tipo di raduni illegali, che si svolgono in luoghi privati indebitamente occupati e dove circola qualunque tipo di sostanza illegale, oltre all'alcol. Il rave si è concluso domenica con scontri tra agenti e partecipanti, quanto questi ultimi hanno tentato di sfondare il cordone di polizia con camper e autovetture, travolgendo anche i poliziotti che, infatti, sono stati feriti. Ma ovviamente la narrazione che viene fatta da chi questi raduni li sostiene è opposta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il folle appello per i rave e la raccolta firme per gli arrestati di Modena. "Legalizzate i 'free' party"