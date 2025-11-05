Il finto eccesso di velocità e quasi 500 euro di multa | la truffa online

Novaratoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Superato il limite di velocità e urgenza nel pagare per non far crescere la somma da versare vedersi decurtati i punti della patente. Truffa online che ha visto vittime in questi giorni diversi ceranesi che si sono rivolti alla Polizia locale per chiedere informazioni.La falsa mailLa mail indica. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

