Il finale originale di Supernatural era molto più cupo

Il creatore di Supernatural Eric Kripke ha rivelato che inizialmente aveva in mente un finale molto diverso per il Supernatural finale della quinta stagione, completamente diverso da quello che abbiamo visto alla fine nella quinta o nella quindicesima stagione. I fan di Supernatural sanno che il finale della quinta stagione era il finale originale di Supernatural, ma che la serie è poi continuata per altre 10 stagioni. Per questo motivo, la serie ha tecnicamente due finali: il finale della quinta stagione, “Swan Song”, che è ampiamente considerato uno degli episodi capolavoro di Supernatural, e il finale di Supernatural nella quindicesima stagione (la vera conclusione della serie). 🔗 Leggi su Cinefilos.it