Il film sul quarto scudetto del Napoli sbarca in tv e streaming | dove vederlo e quando

Napolitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' in arrivo su Sky e in streaming su NowTv "AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli". Dopo il grande successo in sala lo scorso settembre, il film documentario sarà visibile dal 22 novembre, subito dopo la partita di campionato Napoli-Atalanta. La pellicola racconta la straordinaria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

