Il figlio litiga con un coetaneo per un braccialetto rotto papà schiaffeggia e dà un calcio a bimbo di 8 anni

Un 40enne è stato denunciato per aver aggredito con schiaffi e un calcio un coetaneo del figlio di 8 anni, dopo che i due bimbi avevano discusso per un braccialetto rotto. L'episodio è avvenuto nell'Alto Sangro, in Abruzzo. Il bambino ha riportato lesioni non gravi ma ha manifestato disturbi del sonno, paura di uscire e sintomi d’ansia. Aperta una doppia inchiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Caso Vettori, parla l'avvocato della moglie: "Solo l'ultimo di numerosi episodi. Il figlio ha assistito al litigio ed è intervenuto. Ho visto e fotografato i lividi" Leggi l’articolo tinyurl.com/4f68bf2f - facebook.com Vai su Facebook

Il figlio litiga con un coetaneo per un braccialetto rotto, papà schiaffeggia e dà un calcio a bimbo di 8 anni - Un 40enne è stato denunciato per aver aggredito con schiaffi e un calcio un coetaneo del figlio di 8 anni, dopo che i due bimbi avevano discusso per un ... Da fanpage.it

I bambini litigano, il padre picchia l'amichetto del figlio - E non per la zuffa tra coetanei, ma per l'aggressione del papà di uno dei due nei confronti del 'rivale' del figlio. ansa.it scrive