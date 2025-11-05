Il figlio litiga a scuola con un coetaneo lui perde la testa e alza le mani | violenza shock sul bambino

Il suono della campanella, che di solito annuncia il sollievo della fine delle lezioni, è stato bruscamente sostituito da urla e sconcerto. Nel piazzale che avrebbe dovuto essere un luogo sicuro, la banale lite tra due bambini è degenerata in un atto di violenza inaudita commesso da un adulto. Un padre, accecato da una rabbia irrazionale per un braccialetto rotto, ha aggredito il piccolo “rivale” del figlio con schiaffi e un calcio, scaraventandolo a terra. Decine di genitori, testimoni increduli, sono dovuti intervenire per porre fine all’assurdo spettacolo, mentre la violenza immotivata si preparava a trascinare l’uomo e l’episodio in un’aula di tribunale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il figlio litiga a scuola con un coetaneo, lui perde la testa e alza le mani: violenza shock sul bambino

