Il festival di Pesaro Gli Oscar della lirica Rof in pole position

È considerato l’Oscar del teatro lirico. L’ International Opera Awards, il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno a un festival o a un’istituzione lirica, quest’anno potrebbe vedere sul gradino più alto del podio proprio il Rossini Opera Festival di Pesaro. Ancora pochi giorni (la proclamazione dei vincitori è prevista per giovedì 13 novembre) per sapere se il Rof sarà o meno il festival operistico più prestigioso al mondo. Dopo il Premio Abbiati, ottenuto ad agosto per l’allestimento di Ermione al festival pesarese dedicato a Rossini nel 2024, ora questa importante nomination per il riconoscimento internazionale più prestigioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il festival di Pesaro. Gli Oscar della lirica. Rof in pole position

