Il Festival dei Popoli conferisce il Premio Sumud al regista al Ezzaldeen Shalh VIDEO

Firenzetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’apertura di festival dedicata alla solidarietà e alla vicinanza al popolo palestinese di Gaza: il Festival dei Popoli ha consegnato il Premio Sumud al regista al Ezzaldeen Shalh, fondatore del Gaza International Festival for Women’s Cinema (GIFWC), un gesto simbolico per creare un ponte tra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

festival popoli conferisce premioEzzaldeen Shalh riceve il Premio Sumud al Festival dei Popoli 2025 - Il festival premia il regista palestinese con il Premio Sumud, simbolo di solidarietà con Gaza, il regista ringrazia con un video messaggio ... Secondo sentieriselvaggi.it

Festival dei popoli, da memorie di Gaza alla guerra in Ucraina - La situazione palestinese e il conflitto ucraino al 66/o Festival dei popoli, dedicato al film documentario, in programma dall1 al 9 novembre a Firenze. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Popoli Conferisce Premio