Il Festival dei Popoli conferisce il Premio Sumud al regista al Ezzaldeen Shalh VIDEO
Un’apertura di festival dedicata alla solidarietà e alla vicinanza al popolo palestinese di Gaza: il Festival dei Popoli ha consegnato il Premio Sumud al regista al Ezzaldeen Shalh, fondatore del Gaza International Festival for Women’s Cinema (GIFWC), un gesto simbolico per creare un ponte tra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
THIS IS ME "Pace e Dialogo tra i Popoli del Mediterraneo 2° edizione. Gala' Festival Baridanza 2025 I finalisti della 29° edizione del Festival Baridanza incontrano i professionisti della danza. Tra gli ospiti: Compagnia MANDRAGORA (ITA) coreografie Andr - facebook.com Vai su Facebook
Ezzaldeen Shalh riceve il Premio Sumud al Festival dei Popoli 2025 - Il festival premia il regista palestinese con il Premio Sumud, simbolo di solidarietà con Gaza, il regista ringrazia con un video messaggio ... Secondo sentieriselvaggi.it
Festival dei popoli, da memorie di Gaza alla guerra in Ucraina - La situazione palestinese e il conflitto ucraino al 66/o Festival dei popoli, dedicato al film documentario, in programma dall1 al 9 novembre a Firenze. Riporta ansa.it