Il fantasma di piazza Duomo | l' infinita storia del nuovo progetto che da tempo è atteso nel cuore di Monza
È da oltre dieci anni che uno degli edifici più strategici di Monza resta chiuso, immobile e silenzioso. Ha ospitato qualche anno un concept bar floreale, ha fatto sognare un hotel vista Duomo con l'ebbrezza di diventare i vicini di casa della regina Teodolinda, poi è stato dimenticato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
