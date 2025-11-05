Il FAI per il Clima | visite e incontri in Veneto tra Verona Padova Venezia e Belluno

Padovaoggi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi il cambiamento climatico è scomparso dai riflettori. Scivolato ai margini del dibattito pubblico, è stato superato nella cronaca dagli sviluppi della crisi geopolitica, ma intanto continua a manifestarsi con forza: eventi estremi, alluvioni, siccità colpiscono sempre più. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

