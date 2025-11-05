Il dramma di Dybala e Oriana | A inizio anno abbiamo perso un bambino E sui presunti tradimenti

La rivelazione della moglie della Joya (adesso incinta) sull'episodio accaduto a inizio 2025 e poi sulle presunte scappatelle del marito: "Leggo tutto, mi dà fastidio perché dicono cose senza prove. Lo dimostrassero". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il dramma di Dybala e Oriana: "A inizio anno abbiamo perso un bambino. E sui presunti tradimenti..."

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dramma Dybala e Dovbyk troppo tardi: Gasperini e il peso dell’attacco leggero #MilanRoma #ASRoma #Romanews - X Vai su X

MAIGNAN È UN GIGANTE, Ma il Futuro è in Bilico Eroe: Mike Maignan para un rigore a Dybala (che non sbagliava mai!) e salva il Milan vincitore contro la Roma. Prestazione: Maignan dimostra mentalità e professionalità, eletto MVP della sfid - facebook.com Vai su Facebook

Il dramma di Dybala e Oriana: "A inizio anno abbiamo perso un bambino. E sui presunti tradimenti..." - La rivelazione della moglie della Joya (adesso incinta) sull'episodio accaduto a inizio 2025 e poi sulle presunte scappatelle del marito: "Leggo tutto, mi dà fastidio perché dicono cose senza prove. Secondo msn.com

Dybala, Oriana mostra il pancino per la prima volta e lascia tutti senza parole - Pochi giorni dopo aver annunciato di aspettare la sua prima figlia, Oriana Sabatini ha deciso di mostrare per la prima volta sui social il suo pancione che cresce. Segnala corrieredellosport.it

Dybala papà, Oriana svela quando e dove nascerà la figlia. "Sesso in gravidanza? Difficile" - Dopo aver annunciato di aspettare una figlia da Paulo Dybala, Oriana Sabatini ha parlato alla tv argentina, dove è molto famosa. Lo riporta corrieredellosport.it