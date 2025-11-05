Il dossier su Emanuela Orlandi nell’Archivio Segreto Vaticano? Io ho visto un fascicolo ecco cosa contiene | parla monsignor Sergio Pagano
“Io in verità all’Archivio Segreto Vaticano ho visto solo un fascicolo che conteneva soltanto ritagli di giornale. Non c’è nulla di più in Archivio, nient’altro ”: sono le parole di monsignor Sergio Pagano, sulla possibile esistenza di un dossier in Vaticano con informazioni riservatissime sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. La parole di Pagano sopraggiungono a pochi giorni dall’appello della avvocata della famiglia Orlandi Laura Sgrò che ha chiesto alla commissione parlamentare di inchiesta di richiedere il dossier sulla cittadina vaticana scomparsa al fine dei lavori della bicamerale. Le dichiarazioni di Pagano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
