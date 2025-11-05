Il dossier Ponte dello Stretto dal ministero di Salvini a Palazzo Chigi fioccano le critiche

Il dossier Ponte passa dal ministero delle Infrastrutture al controllo della premier Giorgia Meloni. E fioccano nuovi commenti di critica dopo gli articoli di stampa che hanno riportato la notizia. Il vicepremier Matteo Salvini nel corso del Cdm ha aggiornato i colleghi sulla situazione relativa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it