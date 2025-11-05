Il dossier Ponte dello Stretto dal ministero di Salvini a Palazzo Chigi fioccano le critiche
Il dossier Ponte passa dal ministero delle Infrastrutture al controllo della premier Giorgia Meloni. E fioccano nuovi commenti di critica dopo gli articoli di stampa che hanno riportato la notizia. Il vicepremier Matteo Salvini nel corso del Cdm ha aggiornato i colleghi sulla situazione relativa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Il Presidente Meloni al TG1 Giustizia, Ponte, Manovra: la chiarezza e il coraggio di Giorgia Meloni su tutti i dossier cruciali. Orgogliosi del nostro lavoro per l'Italia!
Ponte sullo Stretto, il dossier passa da oggi sotto il controllo diretto di Palazzo Chigi - "Da adesso Palazzo Chigi seguirà con molta attenzione, per non dire che avrà l'ultima parola su tutto, il dossier del Ponte sullo Stretto.
Ponte, dopo lo stop della Corte dei conti Palazzo Chigi si prende il dossier - La presidenza del Consiglio seguirà direttamente la pratica facendo da "tutore" ai burocrati del ministero delle Infrastrutture.
Il Ponte sullo Stretto approda in CdM, in ballo la semplificazione delle procedure edilizie - Oggi in Cdm è prevista l'informativa del ministro delle Infrastrutture Salvini sul Ponte.