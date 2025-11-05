Il docufilm di Ageop | Non solo malattia ma anche speranza
La malattia come un percorso del quale fanno parte non solo il dolore e l’ansia, ma anche il conforto e la leggerezza. È con questa ottica che il docufilm prodotto da Ageop Ricerca e diretto da Davide Rizzo testimonia lo scorrere della vita nelle Case di accoglienza Ageop e racconta l’oncologia pediatrica attraverso le voci dei piccoli pazienti, dei genitori, dei volontari e degli operatori dell’associazione. Il cortometraggio sarà presentato domani dalle 17.30 alle 20, al cinema Modernissimo (piazza Re Enzo 3) e per Ageop si tratta di una iniziativa di straordinaria importanza: un momento di incontro e condivisione con la città, per avvicinare la comunità al tema dell’oncologia pediatrica, in un luogo di grande valore storico e simbolico come il cinema Modernissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
