Non poteva che essere Cechov. Per confrontarsi con la realtà. E gli angoli più irrisolti dell’animo umano. Per ritrovare la (grande) bellezza del linguaggio, antidoto naturale a qualsiasi semplificazione del pensiero. Viaggio ambizioso. In due tappe: " Tre sorelle " e " Il gabbiano ", insieme a comporre il Dittico della Bufera di Carmelo Rifici, da domani all’11 novembre al Litta. Stagione MTM. Che coproduce insieme al LAC di Lugano, dove il lavoro ha debuttato poche settimane fa. Insomma, nuova produzione per il direttore del palcoscenico svizzero, un decennio alla guida della Scuola del Piccolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Dittico della Bufera. Bellezza della parola