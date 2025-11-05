il dissing pacifico tra ariana grande e mike mills dei rem

Nel 2018, Ariana Grande ha pubblicato l’album Sweetener, il quarto in studio. Al suo interno, vi è anche una traccia intitolata R.E.M. che, in seguito, ha anche dato il nome alla sua linea beauty. La sigla, tuttavia, non può non far venire in mente lo storico gruppo statunitense, scioltosi nel 2011. Sette anni dopo, Mike Mills, membro fondatore della band, ha deciso di rispondere -in modo bonario- all’omaggio della popstar. Il musicista ha risposto con un brano, il primo del suo nuovo supergruppo, gli Howl Owl Howl, formato da Darius Rucker ( Hootie & the Blowfish ) e Steve Gorman (battertista fondatore dei Black Crowes ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

