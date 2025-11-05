Il discorso della vittoria di Zohran Mamdani e quella sfida a Trump | So che stai guardando

Grazie, amici miei. Il sole potrebbe essere tramontato sulla nostra città questa sera, ma come disse una volta Eugene Debs, "Posso vedere l'alba di un giorno migliore per l'umanità." Per quanto possiamo ricordare, ai lavoratori di New York è stato detto dai ricchi e dai ben collegati che il potere non appartiene alle loro mani. Dita livide dal sollevare scatole sul pavimento del magazzino, palmi callosi dai manubri delle bici da consegna, nocche segnate da ustioni di cucina: Queste non sono mani a cui è stato permesso di detenere il potere. Eppure, negli ultimi 12 mesi, avete osato raggiungere qualcosa di più grande. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il discorso della vittoria di Zohran Mamdani e quella sfida a Trump: "So che stai guardando"

